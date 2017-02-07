Огрызко назвал главные составляющие для успешной и плодотворной встречи Трампа и Порошенко

Владимир Огрызко, украинский дипломат и бывший глава МИД Украины, в интервью "Громадському Радіо" рассказал главные составляющие успеха будущей встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. Самое главное, что эта встреча должна состояться раньше встречи президентов США и России.

В ближайшее время в США отправится глава МИД Украины Климкин, который проведет ряд важных встреч, включая переговоры с новым госсекретарем США.

Дипломат еще раз подчеркнул, что самым главным фактором хорошего диалога между Вашингтоном и Киевом будеть опередить Кремль. Нужно будет донести Трампу реальную ситуацию по военному конфликту на Донбассе и рассказать о роли Кремля в этой войне. Необходимо опередить лживую пропагандистскую машину России, подчеркнул Огрызко.

"Важно, чтобы этот визит состоялся как можно быстро. Когда-то говорилось о феврале, но до его конца осталось три недели", - сказал Огрызко.

Если украинской стороне удастся убедить Трампа в своей правоте и лживости России, то двери для мощного военного сотрудничества Украине будут широко открыты, подытожил украинский дипломат.

Ранее "УСН-1492" сообщала, что администрация Трампа не в курсе последних событий на Донбассе. А российский публицист Быков опубликовал провокационные стихи о Путине, Лукашенко и Трампе.

Украинская Служба

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