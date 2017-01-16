Охендовский снова отказался давать показания НАБУ

В НАБУ и САП решается вопрос о целесообразности проведения третьего допроса председателя ЦИК, которого подозревают во взяточничестве.

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский в очередной раз отказался от дачи показаний во время допроса в Национальном антикоррупционном бюроКак сообщила пресс-служба НАБУ вечером в понедельник, 16 января, подозреваемый отказался отвечать на вопросы детективов, сославшись на отсутствие прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время следственного действия.

"Однако, в соответствии с действующим законодательством, прокурор не обязан участвовать в допросе", - подчеркнули в НАБУ.

В Бюро напомнили, что 26 декабря Охендовский также отказался давать показания, заявив, что его защита не имела возможности ознакомиться с материалами дела.

"И это несмотря на то, что 15 декабря адвокат получил к ним доступ", - заверили в НАБУ, добавив, что сейчас решается вопрос о целесообразности проведения третьего допроса Охендовского.

Как сообщало ранее ZN.UA, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком.

По информации источников ZN.UA в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря. Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупных размерах.

Адвокат главы ЦИК Андрей Смирнов сообщал о переносе очной ставки на 16 января, в то время как сам Охендовский заявил, что одновременный допрос вообще не был запланирован.

13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов. По материалам: ZN.UA