Оккупанты пустили на запчасти корабли ВМС Украины, которые остались в Крыму

Корабли ВМС Украины, которые остались в Крыму, используются россиянами как доноры для кораблей Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, сообщает "5-й канал".

"Корабли стоят отдельно, их выделили, как технику иностранного государства. Но по нашим данным, они существуют как доноры, их разукомплектовывают... У них (у россиян - ред.) постоянно курсирует "Сирийский экспресс", большие десантные корабли постоянно на переходах в море и тот самый наш "Константин Ольшанский" используется как корабль-донор. "Тернополь", "Луцк" используются для их малых противолодочных кораблей, которые несут "вахту" возле наших газовых месторождений", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в Крыму сняли с захваченного украинского корвета "Тернополь" запчасти для ремонта малого противолодочного корабля "Ейск", который входит в состав 68 бригады ВМФ РФ.