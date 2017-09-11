Оккупанты в Крыму посадили зампреда Меджлиса Чийгоза на восемь лет

Так называемый "верховный суд" оккупированного Крыма приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам заключения в колонии

Чийгоз слушал обвинялся по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса России.

Чийгоз приговор по видеоконференцсвязи из следственного изолятора. Площадь у здания суда огорожена по периметру, установлены рамки металлодетектора, дежурят сотрудники оккупационной сил.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор Ахтему Чийгозу является очередным приговором России.

"Дело Ахтема Чийгоза - очередной приговор России, которая на самом высоком международном уровне - ООН - признана оккупантом", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"Можно незаконно ограничить свободу, но волю и правду никогда не сломить! Можно оккупировать чужую землю, но она будет гореть под ногами и печь до ее освобождения", - добавил президент.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз с конца января 2015 года удерживается оккупационной администрацией Крыма за решеткой. Его обвиняют в организации митинга 26 февраля 2014 года у здания Верховного совета АРК в Симферополе.