Оккупанты выпустили задержанного за пикет Сервера Караметова

В Крыму 76-летнего Сервера Караметова, арестованного на 10 дней за одиночный пикет в поддержку одного из лидеров Крымских татар Ахтема Чийгоза, вечером 19 августа вывезли из ИВС Симферополя на автовокзал.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке.

"Только что сообщили из Крыма: Сервер агъа Караметова вывезли из ИВС г. Симферополя на автовокзал. Ранее сотрудниками ИВС было указано для родственников время освобождения Сервер агъа - в 21.30. Похоже на то, что русские оккупанты таким образом решили упредить его встречу с сотнями крымских татар, которые направляются сейчас из разных регионов Крыма в Симферополь к зданию ИВС на улице Павленко, 1", - написал Чубаров. Читайте также: Одиночные пикеты в Крыму: оккупанты оштрафовали Давлатова на 10 тысяч

Позже Чубаров добавил, что Караметова встретили крымские татары, поздравляющие его с освобождением: "Только что поговорили с Сервер агъа Караметовым по телефону,. Он в это время находится в окружении десятков соотечественников, съехавших со всего Крыма приветствовать народного героя".

Срок ареста Караметова истек вечером 19 августа.

Напомним, пожилой крымскотатарский активист Сервер Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза. 9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя, подконтрольный России, присудил ему 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".