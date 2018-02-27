Оккупация Крыма: Могилев рассказал о встрече с Сурковым

Экс-премьер-министр Крыма заявил, что во время встречи с помощником президента РФ в начале 2014 года "никаких обсуждений ситуации не было вообще"

Экс-премьер-министр Крыма Анатолий Могилев встречался накануне аннексии Крыма с помощником президента страны-оккупанта РФ Владиславом Сурковым. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Я с Сурковым встречался, когда он приезжал в Крым, в конце 2013 или начале 2014 года. С ним приехали еще 4-5 человек, как он представил - работники инженерных служб. Речь шла о том, что еще в 1995 или 1997 году было подписано совместное соглашение Украины и России о возведении Керченского моста. Этот документ ходил между Россией и Украиной в Кабинетах министров, он обсуждался, шло согласование служб. Одно из согласований зависло в Киеве", - отметил Могилев.

По его словам, Сурков объяснял, что его приезд связан именно с этим. "Я тогда связал его с кем-то из украинских министров, кто вел транспорт - или министр транспорта, или вице-премьер, который курировал эту должность. Мы с ним обсуждали только этот проект. Никаких намеков и обсуждений ситуации в стране у нас не было вообще", - добавил Могилев.

Он уточнил, что разговор с Сурковым длился минут 40 или час. "И все. Я не знаю, были ли еще какие-то встречи у него с кем-то другим. Я даже не могу сказать, улетел ли он из Крыма в этот день или на следующий", - добавил Могилев.

20 февраля 2018 года Могилев заявил, что украинские военные в Крыму вполне могли организовать достойное сопротивление аннексии.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.