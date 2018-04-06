Оккупировав Крым, РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной, - МИД

В МИД отметили, что Россия "с целью интеграции Крыма в правовое пространство" приняла, в частности, 15 конституционных законов

Оккупировав Крым, Российская Федерация нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной. Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает пресс- служба МИД.

Так, Джапарова приняла участие в международной конференции "Деокупация Крыма: когда и как" в Португалии, в ходе которой отметила, что оккупацией Крыма РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной.

"С целью интеграции Крыма в правовое пространство РФ были приняты тысячи законных и подзаконных актов, среди которых 15 конституционных законов", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за запугивания и физического давления из аннексированного Российской Федерацией Крыма выехали около 40 тыс.

украинцев. Кроме того, сообщалось, что в результате сфальсифицированных дел задержаны около 60 граждан Украины в России и Крыму.