Около тысячи митингующих пришли от палаточного городка у Рады к администрации президента

Около тысячи митингующих пришли колонной от палаточного городка, разбитого возле здания Верховной Рады, к зданию администрации президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 15:40 из палаточного городка выдвинулась колонна людей, которые ранее пришли туда с митинга на Михайловской площади, отреагировав на информацию о штурме городка, и собираются в начале ул.Банковой. Протестующие скандируют "Импичмент".

Проход к зданию администрации президента охраняет около ста правоохранителей. Столкновений и провокаций нет.

По словам народного депутата фракции "Самопомич" Семен Семенченко, после небольшого пикета колонна должна двинуться в сторону Майдана Независимости по Аллее героев Небесной сотни.

Как сообщалось, ранее на митинге, организованном партией "Рух новых сил" и проходящем на Михайловской площади, объявили о поступившей информации о якобы демонтаже палаточного городка, установленного протестующими под стенами Рады 17 октября 2017 года. Участники митинга высказали предположение, что это было сделано умышленно, чтобы часть митингующих покинула Михайловскую площадь.