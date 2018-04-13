Окружение Путина готовит почву для осенней атаки на Украину - СБУ

По словам спикера Службы Виктора Кононенко, Москва якобы планирует использовать для провокаций старую тему о "защите русскоязычного населения"

В руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с "защитой русскоязычных", которая предполагает последующее вторжение регулярных войск. Такую информацию озвучил сегодня на брифинге в Киеве замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются, по словам спикера, в "существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения".

Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, "спортсменов" и другие околокриминальные структуры "для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий".

В подробности на эту тему офицер СБУ не вдавался.

Сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в любой момент против Украины могут быть задействованы 260 тысяч российских солдат, около 3500 танков и до 4000 артсистем, и что Россия разместила ОТРК "Искандер" у границы с Украиной.