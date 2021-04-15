Окружна виборча комісія ухвалила уточнений протокол - переміг Вірастюк

Окружна виборча комісія округу No87 на Івано-Франківщині ухвалила уточнений протокол про підсумки голосування на довиборах до Верховної Ради - перемагає Василь Вірастюк.

Представник "Слуги Народу" отримав 15 536 голосів виборців, що на 422 голоси більше, ніж у найближчого конкурента - Олександра Шевченка.

Про це йдеться на сайті партії.

Засідання комісії відбулось 14 квітня - на ньому вона і розглянула питання уточнення протоколу про результати голосування на семи дільницях, де з 2 квітня розпочалися судові процеси.

Відтак до протоколу з приміткою "Уточнений" включили п'ять дільниць 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин) за результатом повторного підрахунку голосів.

Довибори до Верховної Ради відбулися 28 березня - у 87 окрузі в Івано-Франківській області та в 50 окрузі у Донецькій. Результати повинні були оголосити до 12 квітня включно. Якщо в Донецькій області найбільше набрав мер Добропілля Андрій Аксьонов (65,46% голосів), то в Івано- Франківській області не все так просто - голоси рахували майже тиждень.