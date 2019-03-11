Окружной админсуд Киева открыл производство относительно Авакова

Окружной административный суд Киева открыл административное производство относительно ненаправления в Верховную Раду представления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщила пресс-служба суда. Истец заявил, что Аваков не отвечает требованиям к членам украинского правительства, тем самым нарушая ст.7 Закона "О Кабинете министров Украины".

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министра внутренних дел Арсена Авакова относительно не представления в Верховную Раду Украины представления об увольнении главы МВД", - сообщили в суде.

Указано, что истец просит суд признать противоправными действия Арсена Авакова, ведь он нарушает положения ст.7 Закона "О Кабинете министров Украины", касающиеся требований к членам правительства.

"Вместе с тем, истец просит суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, не представления в ВРУ представления об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент соответствующее представление", - добавили в суде.

Суд рассмотрит дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон. Таким способом рассматривают дела незначительной сложности, а также те, для которых приоритетным является быстрое разрешение дела.

"Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, суд рассматривает дела по правилам упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства", - подытожили в суде.

Как ранее заявил Арсен Аваков, против него готовится провокация, связанная с избирательной кампанией. По словам министра, его могут попытаться дискредитировать, перечислив крупную сумму денег на банковский счет. Также Аваков заявил о попытках дискредитировать МВД во время избирательной гонки.