Окружной админсуд Киева восстановил в должности экс-главу Конституционного суда Шевчука

Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом сообщил его советник Денис Невьядомский.

Как передает корреспондент УНИАН, дело рассматривал судья Окружного админсуда Киева Андрей Федорчук.

На сегодняшнем заседании суд заслушал ходатайства сторон и их аргументы. В частности, ответчику - представителю КС было отказано в ходатайстве о привлечении третьего лица без исковых требований - Верховной Рады Украины к рассмотрению этого иска.

В обосновании искового заявления адвокат Шевчука Андрей Федур отметил, что судьи Конституционного суда, которые 14 мая этого года приняли решение уволить Шевчука с должности судьи за существенный дисциплинарный проступок, вышли за пределы своих полномочий, поскольку в законодательстве нет определения, что есть существенный дисциплинарный проступок или дисциплинарный проступок. Поэтому увольнение на основании совершения такого проступка Шевчуком, за которое проголосовали большинство судей КС, является незаконным. Он отметил, что определения, что такое дисциплинарный проступок, нет в законе о КС и в целом в законодательстве.

В свою очередь, представитель интересов Конституционного суда Сергей Ковалев отметил, что в целом суд должен был бы вообще закрыть данное производство, оставив исковое заявление Шевчука без рассмотрения, поскольку, согласно Конституции, решения КС не подлежат обжалованию, в том числе и внутренние решения, касающиеся организации работы суда.

Кроме того, он пояснил суду, в чем заключался дисциплинарный проступок, за который его коллеги уволили Шевчука. Речь идет о том, что он создал в КС институт внештатных советников, который не предусмотрен законом о КС, а по сути эти советники были надсмотрщиками за другими судьями КС. Кроме того, представитель КС отметил, что еще одним дисциплинарным проступком стало интервью Шевчука как председателя КС, в котором он заявил, что не приведет к присяге новоизбранного президента, если выборы будут сфальсифицированы. По мнению ответчика, данное заявление является политическим и недопустимо для судьи в целом и председателя суда тем более, хотя бы исходя из того, что роль председателя КС в инаугурации президента сугубо церемониальная.

Кроме того, представитель КС отметил, что даже если суд удовлетворит требования Шевчука и вынесет решение восстановить его в должности судьи КС, то это решение невозможно выполнить, поскольку сейчас вакантных мест в составе КС по квоте Верховной Рады, по которой назначался в свое время Шевчук, нет.