Окружной админсуд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора Голомшу

Бывший первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша восстановлен в должности решением Окружного административного суда Киева

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на заявление пресс-службы суда.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя генпрокурора Украины и постановил восстановить Николая Голомшу в должности", - говорится в заявлении.

Кроме того, в суде уточнили, что во время реализации люстрации вина чиновника должна быть доказана в каждом конкретном случае. Однако Генпрокуратура не представила доказательств принадлежности истца к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия направленные на узурпацию власти экс-президентом Виктором Януковичем.

Также суд постановил, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности.