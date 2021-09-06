Окупанти катували затриманого у Криму заступника голови Меджлісу Джеляла - ОГП

Представники так званих "правоохоронних органів Криму" катували та жорстоко поводилися із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом двох діб ані адвокатів, ані членів родини не повідомили про місцезнаходження Джеляла. Така ж ситуація була і з іншими затриманими кримськими татарами, яких затримали 3 і 4 вересня.

Такі дії заборонені ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та визнаються воєнними злочинами.

Наразі прокуратура АР Крим та Севастополя розпочала кримінальні провадження за фактами порушення недоторканності житла та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 162, ст. 438 КК України).

Офіс генерального прокурора взяв на контроль ситуацію з затриманням в окупованому Криму Джеляла та інших громадян.

4 вересня в Криму силовики провели обшук у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Російські окупанти повезли його у невідомому напрямку, і лише ввечері стало відомо, що його доставили до будівлі "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю".

Всього протягом 3 та 4 вересня люди в формі ФСБ затримали й викрали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова та Шевкета Усеїнова.

Пізніше 40 осіб було затримано під будівлею ФСБ Росії у Сімферополі. Вони хотіли дізнатися про долю раніше затриманих кримчан. 5 вересня кількох затриманих, що протестували під ФСБ, відпустили.

Затриманому першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу російські окупанти висунули підозру за ч. 1 статті 281 Диверсія КК РФ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомив Интерфакс з посиланням на власне джерело, заступник голови Меджлісу Наріман Джелял і ще чотири жителя Криму затримані через розгляди у справі про нібито пошкоджений газопровід.