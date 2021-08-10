Олексій Резніков та Глен Говард обговорили американо-українські відносини в контексті протидії російській агресії

Урядова делегація на чолі з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки.

Під час зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом було обговорено низку важливих питань: російська агресія і тенденції розвитку ситуації, будівництво газопроводу "Північний потік - 2" у контексті російської загрози, про перемовний процес у Нормандському форматі та консультації у Тристоронній контактній групі та роль США в цих питаннях і напрямки українсько-американської співпраці.

Окремо торкнулися питання окупації АР Крим та м. Севастополь та загрози, які є наслідком цього.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями Рф, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани. Зараз те саме відбувається з Північним потоком- 2. Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України та країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж. Я переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску. Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу - за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив Резніков.

Також сторони обговорили роль США в контексті реалізації Україною Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей.

Міністерство з питань реінтеграції ТОТ України

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