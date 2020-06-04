Олександр Ткаченко - Міністр культури та інформаційної політики

04 июня 2020, 12:05
 Политика

Верховна Рада України призначила Олександра Ткаченка Міністром культури та інформаційної політики України.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ.

"За" проголосували 263 народних депутатів.


Юридична газета
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