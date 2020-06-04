Олександр Ткаченко - Міністр культури та інформаційної політики

Верховна Рада України призначила Олександра Ткаченка Міністром культури та інформаційної політики України.
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ.
"За" проголосували 263 народних депутатів.
Юридична газета
https://yur-gazeta.com
Верховна Рада України призначила Олександра Ткаченка Міністром культури та інформаційної політики України.
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВРУ.
"За" проголосували 263 народних депутатів.
Юридична газета
https://yur-gazeta.com
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