Ольгу Буславець призначено т.в.о.міністра енергетики та захисту довкілля

Натомість першого заступника міністра Віталія Шубіна, який до сьогоднішнього дня був т.в.о. міністра - звільнено.

Про це йдеться на сайті кабміну.

Новий т.в.о міністра після призначення зазначила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які потребують оперативного вирішення. "Нині ми переживаємо одну з найбільш криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід'ємною її складовою. Цілком очевидно - термінове розв'язання системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики", - заявила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля.

Ольга Буславець наголосила, що основне завдання на сьогодні - забезпечити стабільність роботи енергосистеми України.

Українська енергетика

http://www.ua-energy.org/