Олифер назвала ключевые моменты переговоров Трехсторонней контактной группы

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарья Олифер рассказала об основных положениях заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Украинская сторона в ходе продолжила настаивать на непризнании документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и отказе от захвата украинских предприятий . Об этом она написала на персональной странице в Facebook.

Представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы сообщила, что Украина настаивала на обеспечении работы наблюдателей СММ ОБСЕ, освобождении заложников, демилитаризации Дебальцево и расследовании гибели малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

"В рамках подгруппы по безопасности украинская сторона в очередной раз поставила вопрос возврата к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года и демилитаризации Дебальцево", - написала Олифер.

Также представители Украины, со слов пресс-секретаря, выразили надежду на то, что в ближайшее время будет завершено расследование гибели малайзийского самолета над Донбассом 18 июля 2014 года и наказаны виновные.

Был поднят вопрос о важности обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "На территории ОРДЛО патрули СММ снова и снова сталкиваются с агрессией и угрозами в свой адрес. Остаются безнаказанными виновные в гибели представителя миссии в апреле 2017 года. Мы требуем найти и наказать причастных к этой трагедии. Мы настаиваем на допуске СММ ко всей территории ОРДЛО, в частности, ко всей линии украинско-российской границы. Расцениваем недопуск и насилие по отношению к СММ ОБСЕ как целенаправленные усилия по принуждению миссии к прекращению своей деятельности в ОРДЛО", - написала пресс-секретарь Кучмы.

В гуманитарной подгруппе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская проводит работу по согласованию списков людей, которые должны быть освобождены.

"Украинская сторона предоставила информацию о лицах, причастных к уголовным преступлениям и не имеющих отношения к конфликту. Есть договоренность о том, что этих людей не будет в списках, запрашиваемых ОРДЛО", - отметила Д.Олифер.

Кроме того, Украина получила от ОРДЛО официальное подтверждение об удержании на их территориях 70 человек из 132, которых Киев требует освободить.

"В ближайшее время ждем подтверждения удержания еще 6 человек, в том числе, и журналиста Станислава Асеева (Васина)", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ.

При этом ключевым вопросом для Украины было требование отмены указа президента Российской Федерации о признании документов, выданных нелегитимными властями самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР; отказ от захвата украинских предприятий на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, от рублевой зоны, от установления псевдограницы в ОРДО.

Как сообщал MIGnews.com.ua, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что боевики подтвердили информацию о 71 незаконно удерживаемом гражданине Украины на территории самопровозглашенных "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики".