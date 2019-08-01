Олигархи против Коломойского. Зачем Ляшко хочет обнять Кличко

У столичного мэра Виталия Кличко появился неожиданный союзник в борьбе против команды президента - лидер "радикалов" Ляшко, который не желает уходить в политическое забытье. Но кто стоит за Ляшко?

О "многообещающем" объединении против наступления на Украину "зеленой чумы", которая покусилась еще и на самоуправление Киева, глава РПЛ радостно проинформировал своих сторонников в видеообращении, еще и пригрозив при этом президенту. Странный союз киевского градоначальника и проигравшего на выборах главного радикала сразу же привлек к себе внимание.

В частности, довольно оперативно на такой политический шаг своего бывшего шефа отозвался экс-нардеп Игорь Мосийчук, назвав союз Кличко и Ляшко "политическим дном", сыронизировав, что следующим шагом Олега Валерьевича могло бы стать объединение с Петром Порошенко. Естественно, выпад против "мародеров, которые пять лет грабили Киев" вместе с атакой на Кличко совсем не случаен. Один из самых заметных представителей РПЛ ушел от Ляшко еще до выборов, на которых баллотировался на одном округе с Игорем Кононенко, работая против него, как предполагают, по просьбе Коломойского, чей кандидат Александр Дубинский в итоге и вышел победителем из гонки. Теперь же Мосийчука якобы попросили постоянно атаковать Ляшко и его "радикалов" глава Офиса президента Андрей Богдан, весьма близкий к днепровскому олигарху.

"ПОЛОМАТЬ" КИЕВРАДУ. КОГДА "СМОТРЯЩИЕ" КЛИЧКО БУДУТ РАБОТАТЬ НА БОГДАНА

Здесь стоит напомнить, что "битва за Киев" между Зеленским и Кличко обострилась на этой неделе, когда глава Офиса президента Андрей Богдан напрямую призвал Кличко уйти в отставку, обвинив его в том, что вместо градоначальника Киев контролируют несколько смотрящих, безнаказанно грабящие столицу не протяжении уже пяти лет. В ответ Кличко задействовал "тяжелую артиллерию" в виде своего старого знакомого Руди Джулиани, сейчас являющегося личным адвокатом Дональда Трампа. В контексте небезоблачных отношений Киева с Вашингтоном ход, безусловно, сильный.

Попробовав одновременно пригрозить связями с "вашингтонским обкомом" и завуалированно предложить себя в роли коммуникатора с людьми Трампа, Кличко не остановился и продолжил контрнаступление против людей Зеленского, привлекая к этому НАБУ. Мэр столицы написал жалобу на Богдана, которому, по его же словам, якобы предлагали 20 миллионов долларов, чтобы Кличко оставили в покое. Теперь Артему Сытнику придется спросить у председателя ОП, а где собственно говоря доказательства того, что ему предлагали огромные за сохранение в должности главы КГГА и кто же предлагал, в противном случае Богдану придется извиняться.

Активно вступил в борьбу и ранее всячески отпиравшийся от прямых ответов на вопрос о возможном походе в КГГА гендиректор 1+1 Александр Ткаченко, описав нынешнюю ситуацию в столице как "кризис и 5 лет утраченных возможностей", и при этом повторив обвинения Богдана. "Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей - Вадим Столар, Максим Микитась", - сказал он.

НЕ НА ТОГО НАПАЛ. ПОЧЕМУ ПОПЫТКА СНЯТЬ КЛИЧКО МОЖЕТ СТОИТЬ БОГДАНУ ДОЛЖНОСТИ

Что касается "оппозиционного союза" Кличко и Олега Ляшко, то здесь в СМИ муссируется весьма правдоподобная, на наш взгляд, версия. Против стоящего за спинами Зеленского и Богдана Игоря Коломойского, который активно продвигает гендиректора "плюсов" на место Кличко, последний решил попросить помощи у другого "тяжеловеса" - богатейшего украинца Рината Ахметова. У собственника заводов, газет и пароходов хватает предметов собственного интереса в столице, поэтому он якобы отправил на помощь мэру столицы "радикалов" Олега Ляшко, обязанных олигарху щедрым финансированием партии. Тут также следует впомнить, что Кличко давно дружен с Сергеем Левочкиным и в Киеве может прорисоваться альянс Ахметова и Левочкина. Так ли это мы увидим по тому как будет освещаться конфликт вокруг Кличко в их медиа.

Естественно, не попавший в новый парламент главный "радикал" и его партийцы -не бог весть какая опора для Кличко, но зато они знают толк в различных шоу, уличных акциях и протестах, а это именно то, что будет нужно мэру Киева в ближайшее время. Нелишними такие экзерсисы будут и для РПЛ, ведь партия будет использовать любую подходящую возможность напомнить о себе перед местными выборами и не кануть в политическое забытье окончательно. Удастся ли Кличко и Ляшко поставить "волнорез" зеленом "море" столичных симпатиков Зеленского - увидим в ближайшее время.



Денис САРБЕЙ