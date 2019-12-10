Омбудсмен назвала суммы штрафов за нарушение закона о языке

Татьяна Монахова заверяет: никого не будут заставлять использовать украинский в частном общении

Сумма штрафов за нарушение закона о языке составит от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 11 900 гривень). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила языковой омбудсмен Татьяна Монахова.

Она добавила, что штрафовать начнут через два-три года и подчеркнула: закон о языке распространяется лишь на публичную сферу.

"На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма или стихи, сообщения в соцсетях - это личный выбор человека. Однако, когда он выступает как гражданин, и обращается к государству: "Защити меня, научи меня, вылечи меня, дай мне работу", то государство требует использовать государственный язык", - объяснила она.

Ранее Венецианская комиссия забраковала украинский языковой закон.