Омбудсмен: По закону Украины блокировать интернет-ресурсы можно только через суд

В Украине блокирование каких-либо интернет-ресурсов может происходить только в судебном порядке. Такое заявление сделал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга, пишет УНИАН.

"В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть, если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует", - заявил Чаплыга.

Вместе с тем он подчеркнул: "В отношении юридических лиц могут приниматься ограничения, но в отношении блокировки сайтов...у нас такое понятие есть, но только через суд. Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента".

Напомним, во вторник, 16 мая, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В перечне компаний, попавших под санкции в том числе числились российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, председатель Интернет-ассоциации Александр Федиенко заявил, что провайдеры в Украине не смогут заблокировать попавшие под санкции российские социальные сети и информационные ресурсы.