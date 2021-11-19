Омбудсменка Грузії: У Саакашвілі неврологічний розлад

Омбудсменка Грузії Ніно Ломджарія заявила, що за висновком створеної під її егідою групи лікарів в експрезидента Михайла Саакашвілі розвинувся небезпечний неврологічний розлад - енцефалопатія Верніке. Заяву опубліковано в її Facebook.

За словами Ломджарії, такий висновок лікарі зробили після відвідування Саакашвілі 18 листопада. Для повноцінної оцінки осередкових процесів у головному мозку необхідні МРТ/МРА-обстеження, зокрема магнітно-резонансна венографія головного мозку.

Омбудсменка заявляє, що ці та інші рекомендації надали головному лікарю тюремної лікарні, у якій перебуває Саакашвілі.

Вона також зазначає, посилаючись на думку лікарів, що стан Саакашвілі може ще більше погіршитися - є висока ймовірність розвитку епілептичного статусу або коми аж до смерті.

Омбудсменка знову закликала перевести Саакашвілі до багатопрофільної високотехнологічної клініки.

16 листопада, за даними української омбудсменки, у Саакашвілі почалося криваве блювання. Під час зустрічі з адвокатами 18 листопада Саакашвілі знепритомнів. Його перевели до реанімації тюремної лікарні.