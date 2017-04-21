Омелян и Жданов готовы взять на поруки задержанного Мартыненко

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что содержать в СИЗО задержанного накануне бывшего народного депутата Николая Мартыненко нет смысла. Об этом он заявил изданию Страна.ua.

По словам главы Мининфраструктуры, экс-нардепа нужно взять на поруки.

"Я считаю, что нет смысла держать человека в СИЗО днями и месяцами. Мы сюда приедем, еще будет несколько депутатов, и если будет нужно, мы будем брать Мартыненко на поруки", - заявил Омелян.

Также сообщается, что в Соломенский райсуд Киева прибыли представители "Народного фронта" - народный депутата Николай Княжицкий и министр спорта Игорь Жданов. На месте находится и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Кроме того, вблизи суда были замечены министр образования Лилия Гриневич и руководителя регламентного комитета Павел Пинзеник.

Как сообщал MIGnews.com.ua, политический эксперт Янина Соколовская заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро, задержав бывшего депутата Николая Мартыненко, не просчитали последствия, к которым может привести данный шаг.