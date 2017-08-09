Омелян напомнил, что Балчун так и не отчитался о состоянии в Укрзализныци

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян положительно оценил решение правительства об увольнении Войцеха Балчуна с должности главы правления ПАО "Укрзализныця".

Об этом он заявил сегодня, 9 августа, информирует Мининфраструктуры.

"Увольнение В.Балчуна - правильный шаг, хотя само увольнение самое позднее должно было состояться в июне этого года по итогам соответствующего отчета в правительстве. Но сам отчет так и не состоялся, к сожалению. Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства "Укрзалізниці" поднимался мной в течение последних 10 месяцев, и наконец это случилось. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава "Укрзалізниці" профессиональным и действительно независимым", - отметил руководитель транспортного ведомства.

Также он добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ.

"На данное время Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением. Кроме того, Балчун фактически самоустранился от исполнения обязанностей задолго до своего освобождения", - сказал министр.

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Как сообщал Укринформ, сегодня, 9 августа, Кабинет Министров одобрил заявление председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна об увольнении. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что польский топ-менеджер ушел с должности по личному желанию.

В.и.о. председателя правления компании назначен глава Наблюдательного совета ПАО "Українська залізниця" Евгений Кравцов.

Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли начать процедуру проведения публичного конкурса на назначение нового руководителя "Укрзалізниці".