Омелян не намерен уходить в оставку

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не намерен уходить в отставку из-за того, что НАБУ сообщило ему о подозрении в незаконном обогащении.

Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого осуществлял телеканал "112 Украина".

"Относительно отставки. Я всячески придерживаюсь европейской практики. Честно говоря, мне эта должность надоела до печенок. Более того, я свято убежден, что как только я подам в отставку, и эта отставка будет принята Верховной Радой, 99 % всех этих публичных беспорядков, дел исчезнет, как дым над водой. У меня не было бы этих проблем, не было бы публичного шельмования, если бы я не был министром", - отметил он.

В то же время Омелян не собирается уходить с должности и будет доказывать свою правоту в суде.

"Но я такой радости на этом этапе никому не подарю. Хотя было бы очень много удовлетворенных людей", - подчеркнул министр.

"То, что я вижу, подготовка к выборам началась. Это очевидно. Каждый хочет показать свой результат. Результат решили показать на мне. Поскольку за мной никого нет - то это очень выгодно", - добавил он.

Ранее детективы НАБУ сообщили Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. В НАБУ утверждают, что в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года Омелян получил 2 млн 170 тыс. гривен официального дохода, тогда как расходы только в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года составили по меньшей мере 3 млн 450 тыс. гривен.

Народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой заявил, что готов взять на поруки министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

Соломенский районный суд Киева в пятницу, 14 сентября, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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