Омелян внес в Кабмин представление на увольнение председателя "Укравтодора" Новака

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление на увольнение и.о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомира Новака. Об этом заявил министр в эфире телеканала "112.ua".

"Две недели назад я подал господина Новака на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы относительно его личного профессионального поведения и непрофессионального. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотреблений на своей должности", - сказал Омелян.

Он также добавил, что все имеющиеся факты не позволяют Новаку занимать эту должность".

"Я внес соответствующее представление в Кабинет министров и надеюсь, что соответствующее решение будет принято", - сказал Омелян.

Также он добавил, что сегодня, 5 апреля 2018 года, состоялись два ареста за взятки сотрудников "Укртрансбезпеки".

Отметим, что Словомир Новак - бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013 годы). Сейчас, с 16 октября 2016 года, он исполняет обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины "Укравтодор".

Напомним, ранее Славомир Новак в интервью РБК-Украина сообщал, что в результате второго этапа децентрализации на государственном уровне в ведении агентства останется 30 тыс. км дорог.