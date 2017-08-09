Омелян заявил о необходимости замены всего руководящего состава "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о необходимости замены всего руководящего состава ПАО "Укрзализныця". Так он прокомментировал сегодняшнее решение правительства об отставке руководителя перевозчика Войцеха Балчуна.

"Хотел бы подчеркнуть, что вопрос смены высшего руководства Укрзализныци поднимался мной в течение последних 10 месяцев, и наконец это произошло. Теперь ключевое - полная замена всего руководящего состава Укрзализныци на профессиональный и действительно независимый ", - подчеркнул министр.

По его словам, отставка Балчуна была правильным шагом правительства.

Также он добавил, что приветствует работу правоохранительных органов по расследованию итогов деятельности руководства УЗ.

"Сейчас Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами расследуется около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением", - сообщил Омелян.

Напомним, сегодня на своем заседании Кабмин уволил Балчуна с поста главы "Укрзализныци".