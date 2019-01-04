Омелян заявив, що Росія більше не затримує судна в Азовському морі

Росія поки припинила тривалі перевірки суден, що прямують до портів Маріуполя та Бердянська

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що послаблення блокади українського Приазов'я з боку РФ пов'язане з міжнародним тиском на Москву.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Наразі черг немає, затримок наче теж немає. Але ми розуміємо, що це все відбувається в ручному режимі. Оскільки міжнародний тиск на Росію зараз дуже високий, вони роблять вигляд, що все окей. Як тільки тиск трошки послабне або буде інше подразнення, безумовно, вони повернуться до цієї практики", - сказав міністр.

Водночас порти Азовського моря продовжують зазнавати збитків, наголошує Омелян.

"Ми маємо відгук цієї ситуації, коли багато судновласників, розуміючи, що термін очікування для проходження Керченською протокою є наддовгим, переорієнтовують свої судна на порти або Чорного моря, або взагалі інші напрямки. Це погано, тому що це б'є по економіці всього краю. І, безумовно, це була добре продумана операція російської сторони, щоб дестабілізувати Маріуполь, Бердянськ і взагалі весь регіон", - розповів він.

Міністр додав, що за останні декілька років вантажопотік порту Маріуполя скоротився утричі.

Омелян упевнений, що Росія хоче прокласти суходільний коридор до анексованого Криму.

"Тому що їхня мета - дестабілізувати Приазов'я і, безумовно, в подальшому отримати коридор до Криму і, я думаю, продовжити свою експансію", - резюмував він.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада скоїли агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Вони обстріляли і захопили три українських кораблі в Керченській протоці, на борту яких були 24 моряки.