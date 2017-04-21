Омелян, Жданов и нардепы из "Народного фронта" заявили о намерении взять экс-нардепа Мартыненко на поруки

Народные депутаты из фракции "Народный фронт" в Верховной Раде и некоторые члены Кабинета министров заявили о намерении просить суд взять на поруки бывшего депутата Николая Мартыненко.

"Я уже брал на поруки Юрия Сиротюка (член ВО "Свобода – ИФ"). Он ходил на все судебные заседания. Я думаю, что Николай Мартыненко тоже не подведет нас, если мы возьмем его на поруки", - сказал министр спорта Игорь Жданов журналистам возле здания суда в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", намерение просить суд отдать на поруки бывшего коллегу так же высказали министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, народные депутаты Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Георгий Логвинский.

Кроме того, в суд перед заседанием по избранию меры пресечения Н.Мартыненко прибыла министр образования Лидия Гриневич и ряд народных депутатов из "Народного фронта", не считая вышеупомянутых.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ими была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. Задержанные извещены о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.