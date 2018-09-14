Омеляну грозит до 10 лет тюрьмы

Министра инфраструктуры Владимира Омеляна могут посадить на десять лет за то, что он в декларации указал недостоверную информацию.

Такую информацию обнародовал прокурор САП.

По его словам, Омелянуинкриминируется 3 статьи Уголовного кодекса, по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы без альтернативного (условного) наказания.

Также прокурор настаивает на том, чтобы у министра изъяли заграничный паспорт.

Отметим, накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов. По данным следствия, он за последние восемнадцать лет получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008 года по 26.04.2015 составили не менее 3,45 млн гривен.

Как сообщали "Комментарии" , САП будет просить суд назначить Омеляну залог в пять миллионов гривен.

Также мы писали, что министр инфраструктуры Владимир Омелян отвергает обвинения в незаконном обогащении и сокрытии активов, которые ему выдвигает НАБУ. Такое заявление он сделал сегодня во время брифинга для СМИ.