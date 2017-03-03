Онищенко назвал задержание Насирова "самым большим провалом"

Нардеп Александр Онищенко прокомментировал задержание главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Это самый большой провал, который делало и сделает НАБУ. Следствие ничего не докажет. Потому что в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было. В то же время задержать и арестовать фигуру такого уровня - удар по НАБУ и власти в целом", - сообщил он.

По его словам, "эта дискредитация одного человека может закончиться дискредитацией всей антикоррупционной системы".

Ранее в САП заявили, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров планировал выехать за границу.

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