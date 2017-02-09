Онищенко обнародовал вторую часть пленок - якобы с Николаем Мартыненко

Беглый депутат Олександр Онищенко обнародовал вторую часть записей в издании "Страна.ua", разговор произошел якобы в Испании с Николаем Мартыненко, который выступил посредником между ним и Петром Порошенко.

По словам нардепа, запись осуществлялась на ручку со скрытым устройством.

На пленке человек с голосом, похожим на голос Мартыненка, предлагает Онищенко сделку, которое предусматривает предусматривающее несколько этапов. На первом этапе суд выносит решение о возвращении депутатской неприкосновенности Онищенко. Второй этап - генпрокурор Юрий Луценко и суды освобождают "людей Онищенко", которые сейчас находятся под стражей, а также снимает все обвинения с его матери.

Вместе с тем отмечается, что взамен за это господин Онищенко уплачивает штраф в госбюджет в размере 400-500 млн грн., но при этом часть денег помогает оплатить олигарх Ринат Ахметов. За это господин Онищенко готов переписать на него часть своего бизнеса.

Напомним, ранее Александр Онищенко обнародовал запись разговора якобы с депутатом Олесем Довгим. Со своей стороны Долгий подтвердил, что дважды встречался с Онищенко за рубежом.

Также тогда Онищенко заявил, что депутаты продают свои голоса в Верховной Раде. По его словам, купленными, в частности, были голоса за назначение и отставку генпрокурора Виктора Шокина, новое назначение Юрия Луценко и отставку с должности главы Службы безопасности Валентина Наливайченко.