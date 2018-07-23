Онищенко отреагировал на вызов в НАБУ

Беглый народный депутат Александр Онищенко считает, что Национальное антикорупционное бюро Украины вызвало его на допрос после анонса им третьей пленки с якобы голосом президента Петра Порошенко, сообщает Страна.ua.

"Сытник (глава НАБУ Артем Сытник, - ред.) просидел ночь у Порошенко и решил вызвать меня на допрос спустя два года", - заявил Онищенко.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало нардепа-беглеца Александра Онищенко на допрос в качестве подозреваемого. Согласно повестке, обнародованной на сайте НАБУ, допрос должен состояться в четверг, 26 июля.