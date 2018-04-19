Онищенко показал СМИ свою книгу о коррупции Порошенко

Внефракционный народный депутат Александр Онищенко, который сейчас живет в Испании, показал изданию "Страна.ua" свою книгу о президенте Украины Петре Порошенко под названием "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". По его словам, книга содержит серию эксклюзивных историй о персональной коррупции Порошенко, передает "Гордон".

Он отметил, что книга в первую очередь написана для европейского читателя и будет опубликована на четырех языках - немецком, английском, украинском и русском.

"Редко пишут книги о правителях государства, когда они еще при власти. Обычно публикуют махровый пиар, вроде "Четвертой республики" Бориса Ложкина, о том, какой царь хороший. А моя книга о царе настоящем", - сказал Онищенко.

Он также написал в своей книге "Петр Пятый", отрывок из которой обнародовало интернет-издание "Страна.ua", что бывший министр экологии Николай Злочевский поставляет бесплатный газ на стекольный завод партнера президента Украины Петра Порошенко, народного депутата от БПП Игоря Кононенко. Он обнародовал пленки своих переговоров с человеком, чей голос похож на голос украинского президента. В разговоре Онищенко рассказывает, что Злочевский выкупил газовую компанию покойного польского бизнесмена Яна Кульчика и еще одну компанию по гидроразрывам.

День презентации книги пока неизвестен.

Напомним, Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.

По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.

5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".

В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.

Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.

18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.

В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика.

Как сообщалось, в конце 2017 года Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого народного депутата Александра Онищенко, суд обязал его появляться каждый месяц.