Онищенко рассказал, что за неделю до арестов сделал запись с угрозами Порошенко

Онищенко утверждает, что против него запустили уголовное дело, потому что парламент не проголосовал за необходимые президенту законы.

Народный депутат Александр Онищенко заявил, что у него есть по крайней мере одна запись разговора, во время которого президент Украины Петр Порошенко якобы угрожал ему уголовными делами, "если кое-кто не будет голосовать за его законы".

Об этом депутат-беглец заявил в интервью ТСН.Тиждень.

"8 июня состоялся этот разговор. За неделю до того, как начали арестовывать моих людей. Где Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра", - рассказал Онищенко.

По его словам, Верховная Рада не проголосовала за необходимые президенту законы, поэтому уголовное дело против него запустили.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада лишила неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест Онищенко, но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Как утверждал Онищенко, одна из европейских стран предоставила ему статус политического беженца.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 28 февраля завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух лиц, которые по версии следствия задействованы в так называемом "газовом деле".

Досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", было начато в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели полученными от реализации природного газа денежными средствами в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ОАО "Укргаздобыче" был причинен ущерб на более чем 740 млн грн. В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе организатор схемы - народный депутат Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.