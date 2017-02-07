Онищенко рассказал, когда обнародует компромат на действующего президента Украины

Александр Онищенко: за время президентства активы Порошенко увеличились в 3-4 раза

Беглый депутат рассказал, когда обнародует компромат на действующего президента Украины.

Беглый депутат Верховной рады из группы «Воля народа» Александр Онищенко в интервью «Апострофу» рассказал, почему не обнародует компромат на действующего президента Украины, чем отравился Кононенко, почему Ахметов сейчас «в шоколаде», чем Путин лучше Порошенко, и почему президент заморозил фабрику в Липецке.

«Апостроф»: Вы говорили, что после нового года собираетесь обнародовать новые «пленки», но этого до сих пор не произошло. Так все-таки «Онищенко-гейт» будет?

Александр Онищенко: Будет. Но нужно понимать, что это важное доказательство коррупции Порошенко. И его надо выпустить в нужный момент. Выпускать сейчас, когда в стране происходит война, усилились действия в Авдеевке, информационное поле загружено чем-то другим, нет смысла. Это серьезное вещественное доказательство, и одно должно всплыть в нужный момент.

— И все же, чем больше вы затягиваете с пленками, тем меньше все верят, что они у вас действительно есть…

— Я жду президента, когда он лично скажет, что у меня нет пленок и что он этого не делал. Он же должен сказать в прессу, что это все вранье. Все ждем от него итоговую пресс-конференцию. Наверняка журналисты зададут ему вопрос: «А что, вы занимались коррупцией?» Я жду, когда он скажет, что он этого не делал. Помните, когда Биллу Клинтону задали вопрос: «А вы спали с Моникой Левински?» Он сказал: «Нет». И как только он это сказал, сразу же начали делать экспертизы и прочее. И потом пошла процедура импичмента. Я жду, когда Порошенко скажет, что он этого не делал.

Я дал НАБУ свидетельства по Кононенко, по Центрэнерго. Об этом знают все. Кононенко хотя бы вызвали, допросили? Теперь понимаете, какое у нас НАБУ? Я дал платежки, которые по 12 млн — серьезная сумма. Пусть возбудят дело, как переводились деньги. Кто переводил, откуда. Тем более эта сумма переводилась на подкуп депутатов, на другие коррупционные действия Порошенко. Хоть бы кто-то начал какое-то производство, начал проверять факты.

Я уже делал чистосердечное признание, что мы с Порошенко занимались коррупцией, я готов сесть вместе с ним в тюрьму. Но никто не хочет. Даже мое чистосердечное признание не дает никаких поводов, чтобы привлечь Порошенко. Вот такое независимое у нас Антикоррупционное бюро и правоохранительные органы. Порошенко сливает всех, кто ему невыгоден.

— На прошлой неделе одной из главных тем стало отравление нардепа Игоря Кононенко, приближенного к Порошенко. Мнения по этому поводу разделились. Некоторые считают, что это «привет» Петру Алексеевичу, другие — что на самом деле никакого отравления не было. В ГПУ господин Кононенко не обратился. Как вы смотрите на этот инцидент?

— Я думаю, что Кононенко, если и мог отравиться, то только водкой. Больше ничем.

— Думаете, что он плохую водку пьет?

— Ну, знаете, когда на людей сыпется куча денег со всех сторон, то от счастья они не знают, как сдерживать эмоции и начинают пить. Это свойственно всей этой компании в Администрации президента.

— Перед новым годом нардеп Сергей Лещенко обнародовал SMS, из которого следует, что вы платили Кононенко по 2 тыс. грн отката с каждой тысячи кубометров газа. Это правда?

— Конечно, правда. Нам нужно было реализовывать газ. Газ на государственные предприятия можно было поставлять только через Кононенко. Так как мы выиграли тендер по Центроэнерго, условием был возврат 2 тысячи гривен с каждой тысячи кубов.

— А сколько это было примерно в целом?

— Грубо говоря, если Центроэнерго потребляет около 5 миллионов куб. м, то это будет 10 миллионов гривен каждый месяц.

— В последнем вашем «откровении» вы рассказали, как Порошенко пытался «отжать» бизнес у Ахметова. А какие у них сейчас отношения?

— Я так понимаю, что Ахметов полностью спелся с Порошенко, стал его бизнес-партнером, то есть его это все устраивает. Я был с ним в хороших отношениях, когда Порошенко наезжал на него, я пытался помешать этому рейдерству, мы совместно искали выход, как это все предотвратить. Но теперь они договорились, у них все в шоколаде.

— А почему Ахметов пошел на сделку с Порошенко?

— Я не могу обвинять каких-то бизнесменов, у которых огромный бизнес, огромные инвестиции, большие кредиты в западных банках…

— В каких сделках президентах вы еще участвовали?

— Отжатие бизнеса Ахметова, отжатие бизнеса Злочевского. Сейчас они с ним тоже полностью договорились, Злочевский уже не в розыске, все аресты с компании сняты. Сейчас уже все у них в шоколаде, у Злочевского в борде сын Байдена. Я так понимаю, что они зашли с Кононенко даже в те инвестиционные компании, где раньше были ExxonMobil и Shell. Эти компании сейчас вышли, а они зашли. Преимущество этой компании в том, что по этому инвестиционному договору там будет рента порядка 2%. Если там у компании 70%, у лицензиатов 50%, то у этой компании будет 2%. Так они весь свой бизнес потихоньку переведут на эту инвестиционную кампанию и будут платить мизер налогов. Они обо всем договорились, деньги Порошенко получил, это у него обычная схема. После того, как он получает серьезный выкуп, он сразу людей сближает, дает им возможность заходить в бизнес. Ну, конечно же, он сам должен быть в этом бизнесе.

— А вот эта тихая национализация ПриватБанка и молчание Коломойского говорит о том, что Коломойский с президентом тоже договорились?

— Да, конечно. Смотрите, ПриватБанк получил огромные суммы рефинансирования, сейчас этот банк забрало государство. Соответственно, все эти суммы рефинансирования возвращаться не будут, их погасит Национальный банк, украинский бюджет. А потом они сядут, посчитают, сколько Коломойский вывел, наверняка будут уголовными делами светить. А посчитают, договорятся, и, может такое быть, что какая-то часть 1+1 отойдет Администрации президента.

— Так, а Коломойский в итоге — «в шоколаде»?

— Я не знаю, можно ли это назвать шоколадом или нет, но большая сумма от рефинансирования от Национального банка останется у него.

— Вы могли бы попробовать оценить, как изменились активы Петра Порошенко за время его президентства?

— Я думаю, значительно увеличились, раза в 3-4 так точно, потому что у всех бизнес только падает вниз, а у него только растет. Нет ни одной сферы, где нет его участия — ни газовая, ни нефтяная, ни государственные предприятия. У него задача захватить все финансовые потоки под себя.

— Это возможно?

— Конечно, возможно. Вот, смотрите, Нацбанк уничтожил порядка 100 банков, никто из бизнесменов не может иметь своих банков, потому что те, кто не с ним, не в его команде, те сразу же все теряют. Все финансы идут только через него. Я не удивлюсь, если на следующих выборах денег уже ни у кого не будет, кроме Петра Алексеевича, что будет на каждом избирательном участке стоять его смотрящий и выдавать по 100 долларов за голосование. Все идет к тому, что все деньги скоро останутся только у него. Правоохранительные органы никого не трогают. Уже сколько даже я наговорил про того же Кононенко, сколько предоставляют фактов тот же Лещенко…

— Порошенко уже прошел экватор своего президентства. Вы могли бы сравнить его в начале и сейчас?

— В начале он уничтожал своего конкурента Арсения Яценюка, который был тогда премьером, был сильным, он выиграл выборы. Его задачей было ослабить Яценюка, он устраивал против него всякие акции, рассказывал, какой Яценюк коррупционер. После того, как рейтинг Яценюка упал на 1%, то «Народный фронт» и БПП стали дружественной коалицией и бизнес-партнерами.

А сейчас, когда у него вся власть в его руках, он думает о том, как обогатиться, как бы всех лишить финансовых потоков. Чтобы, не дай Бог, никто из посторонних не зарабатывал и не финансировал никого из оппозиционных движений, сил, которые могут с ним конкурировать. Всю прессу он взял под себя, ни один канал не может сказать про него что-то плохое. Четко фильтруют телевидение, все сайты, газеты, поэтому даже если кто-то хочет высказать свои оппозиционные взгляды, то практически это нереально. News One перешел под АП. ЭспрессоТВ теперь продастся Администрации. Почему так это все делается? У людей просто нет финансов на телевидение, медиа, а у Администрации денег много. Если выходит какая-то статья плохая про Порошенко, сразу включаются чистильщики, которые быстро растворяют эту статью, чтобы она не мелькала нигде.

— Как считаете, будет ли тот олигархат, который остался, стараться поменять президента? И кто может стать этим человеком, который займет кресло следующим?

— Сложно сказать, кто может стать следующим президентом. Наверняка кто-то из прогрессивных сил и реформаторов. Не могу сказать точно, кто. Но не кто-то из старой команды.

— Но больше экспертов все-таки рассматривают вероятность досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в этом году. Как вы смотрите на такой поворот событий?

— Не будет никаких выборов, Порошенко не допустит. На следующих выборах и БПП, и «Народный фронт» пролетают, они будут держаться зубами, чтобы оставить то большинство в парламенте, которое есть. Пусть оно все такое фиктивное, когда им не хватает голосов, они их докупают через ряд определенных карманных партий, через депутатов-мажоритарщиков. Как таковых у них уже нет давно согласованности и взаимопонимания.

— Что должно произойти, чтобы досрочные выборы произошли?

— Если Америка, Европа потребуют перезагрузку власти. Думаю, с приходом Трампа, учитывая, как он стал контролировать все финансы, который раздавала Америка, наверняка они захотят провести аудит, чтобы узнать, куда ушли те миллиарды, которые Украина получила от Америки. Сейчас началось новое развязывание войны, чтобы привлечь к себе внимание. Люди гибнут. Кому-то рано или поздно придется отвечать за все то, что происходит там. Кто-то делает себе пиар-кампании за счет войны, а кто-то делает себе бизнес, а кто-то платит своей жизнью.

— Вы считаете, что обострение в Авдеевке было инициировано с нашей стороны?

— Абсолютно, 100%.

— Почему вы в этом уверены?

— Я убежден, я ж знаю его хорошо. Он снова начинает пугать всех Россией, войной. У нас была тишина и спокойствие, не было такого, как сейчас там происходит. Это все пиар-кампания, которую Порошенко развязывает. Я знаю, какой он «артист». Даже не даст один известный политик соврать, мы когда-то сидели, и он нам рассказывал, как какого-то начальника милиции или еще чего-то незаконно обвинили, и он при нас пустил слезу. Я был в шоке. Такой у нас великий актер, Петр Алексеевич.

— Ранее вы прогнозировали, что весной Порошенко могут убрать. Я так понимаю, сейчас вы на это смотрите несколько иначе?

— Почему? Возможен такой вариант. Все зависит от Администрации нового президента Америки, как они будут себя вести. Если они не будут поддерживать Порошенко, то он не удержится, не сможет ничего сделать.

— А как вы смотрите на команду Трампа? Можно ли ждать от них какой-то поддержки?

— Я не думаю, что он будет поддерживать. По крайней мере, того же Порошенко, я думаю, если и будут поддерживать, то какого-то другого человека, но точно не его. Администрация президента активно принимала участие в том, чтобы помешать избранию Трампа, думаю, там все это запомнили. У всех отложилось в памяти, как вдруг наше драгоценное НАБУ ни с того ни с сего нашло «черную бухгалтерию», в которой фигурировал советник Трампа Манафорт. Рано или поздно это вспомнится.

— Раз уж вы заговорили о НАБУ. Глава НАБУ Сытник заявил, что ваш допрос в формате видеоконференции следствию не был полезен, поскольку вы не предоставили те самые «пленки». Холодницкий и вовсе охарактеризовал ваш допрос как «бла-бла-бла». Почему вы отказываетесь предоставить записи?

— Мы ж о чем-то разговаривали два часа, значит, им это было интересно. Я вам сейчас раскрою тайну. На моем допросе присутствовал один журналист. Я знал, что это будет такая вот пиар-кампания и такое будут говорить. Поэтому пообщайтесь с Дмитрием Гнапом, он присутствовал на моем допросе, и вы сами поймете, кто из нас «бла-бла-бла», а кто нормальный человек. Основное, что двое ребят хотели из меня вытащить, это информация о президенте, чтобы побежать быстро ему донести. Я им сказал: «Приезжайте, мы официально проведем допрос, дам послушать пленки, вы поймете, что Порошенко — коррупционер, мы составим заявление и все». Но вы видите, что они никуда не спешат. Сказали, что приедут. Я жду. Дожидаюсь.

— А где ждете?

— Договорились, что они в Лондон приедут. Мне-то все равно, куда. Пусть куда скажут — туда я и приеду.

— Недавно Сытник заявил, что НАБУ и САП могут начать заочное осуждение вас уже в феврале. По его словам, Интерпол должен принять какое-то решение об объявлении вас в международный розыск. Как вы оцениваете такое развитие событий?

— У нас Сытник заведует Интерполом, говорит ему, кого ставить в розыск, а кого нет. Он постоянно обещает, что меня объявит в розыск. Ну, пусть говорит. У меня нет контактов Интерпола.

По поводу досрочного осуждения. Во-первых, как они меня могут заочно судить, пока дело в суд не передано? Сытник всем обещал, что до нового года дело будет передано в суд. Но них нет никаких доказательств, они занимаются только пиар-кампанией. Все, что они ни говорят, сплошное вранье. Недавно они арестовали Сомова и Шленчака из «Украгаздобычи». Я этих людей никогда не видел, они не имеют ко мне никакого отношения. Почему-то ж не арестовывают главу «Укргаздобычи», а арестовывают каких-то замов, начальников отделов. Мы все знаем, с кем ассоциируются эти люди, на кого идет наезд.

Плюс Сытник не помнит, сколько у него заявлений. «У Онищенко арестовали 4 млрд». Где эти деньги? Они уже перечислены в бюджет или нет? Холодницкий говорит: «Один самолет арестован, а на втором Онищенко сейчас летает». Пусть покажет хоть один документ, что они там арестовали. Может, на каких-то аукционах выставили? «У Онищенко российский паспорт». Опять же, покажите, фотокопию сделайте. Поэтому пусть дело в суд передадут сначала. Но на самом деле там нечего передавать, кроме голословных заявлений там никакой конкретики. Я сам уже жду не дождусь суда, когда уже Сытник наконец выполнит свое слово.

— А какой у вас сейчас статус? Вы получили политическое убежище?

— Нет, у меня обычный статус, я не брал никаких себе политических убежищ и не планирую.

— В ваших планах есть возвращение на Украину?

— Я думаю, что этой власти осталось уже недолго. Когда ее поменяют, я сразу же вернусь.

— Как же «недолго», если вы сами не верите в досрочные выборы?

— Даже если не будет досрочных выборов, вы посмотрите, насколько хуже стало жить людям. Я думаю, что они долго терпеть не будут. Рано или поздно их «вынесут». Тарифы увеличились, зарплаты не поднялись, курс летит. Простым людям жить стало намного хуже. Я уже не говорю о том, что средний бизнес отжимают, большой бизнес отжимают. Взялись уже за кофейни, МАФы. Идет просто тупой отбор денег у населения. Порошенко хочет сделать всю страну нищей и превратить в рабов, чтобы они беспрекословно слушались.

— Это похоже на то, что делает Путин?

— Нет, Путин наоборот заботится о людях, дает им пенсии, дает зарплаты. Его любят, у него поддержка 80%.

— Вы думаете, она не искусственная?

— Нет, конечно, вы съездите в Россию, поспрашивайте. Это не искусственная поддержка. А у нас все Порошенко ненавидят.

— Если его так все не любят, как вы говорите, что тогда должно случится? Майдан?

— Да, что-то произойдет в ближайшее время. Я же говорил, что он максимум продержится до весны. Посмотрим, продержится он дольше или нет.

— А что бы вы сказали президенту, если бы встретились?

— Я бы сказал то, что говорил во всей прессе, я ж не трус и не боюсь. Я бы сказал ему в лицо, что он — узурпатор, отнимает бизнес, кроме своей власти ничего вообще не видит, его не интересуют ни люди, ни народ, никто. Он сам по себе человек жадный и скупой. Я не знаю, чем там намазано, что люди так меняются, когда попадают в высший эшелон власти.

— А почему, по-вашему, Порошенко пошел на закрытие фабрики в Липецке? Так долго все ждали от него этого шага. И вот в преддверии инаугурации Трампа это все-таки свершилось.

— Может, он думает, что Трамп его скоро примет и будет с ним говорить об этом. Я думаю, что его начал стыд мучать, и он решил, что раз нужно с новой администрацией Белого дома разговаривать, то нужно на время закрыть эту фабрику. Думаю, это на какой-то промежуток времени делается.

— Вы ведь лично знакомы с Трампом. Когда вы в последний раз общались?

— В прошлом году.

— У вас какие-то общие интересы?

— Мы знакомы, общаемся.

— Говорили также, что вы лично знакомы и с Путиным. Это правда?

— Нет, не знаком, никогда не видел.

— Сейчас обсуждают, будет ли сделка между Трампом и Путиным. Вы что думаете по этому поводу?

— Я думаю, что у них есть общий интерес закончить войну на Украине. В чем не заинтересован Порошенко. Для него эта война — бизнес №1, возможность об этом говорить, в какой-то момент ввести чрезвычайное положение и взять власть в свои руки.

— А как вы оцениваете политическое будущее Тимошенко? В свое время вы финансировали ее партию. Поддерживаете с ней связь сейчас?

— Нет, не поддерживаю. А на счет будущего ее, я думаю, что исходя из того, что она полетела в Америку и стала первым политиком из Украины, с которым Трамп встретился лично, новая Администрация к ней присматривается. То есть Порошенко не приглашают, а ее приглашают.

— И чем же она им так интересна?

— Может, они рассматривают нового лидера Украины. Думаю, Америка тоже уже устала от коррупции Порошенко.

— А с Тимошенко будет лучше?

— Пока она была премьер-министром, есть ассоциация с какой-то стабильностью.

— Так и про Януковича можно вспомнить и про доллар по 5 гривен….

— Ну, Янукович запустил тогда всю семейку, начали у всех отжимать бизнес…

— Вы говорили, что Порошенко важно контролировать все денежные потоки на Украине. Какие сферы, по вашим данным, он еще не контролирует?

— Не осталось таких сфер. У него сидит Гонтарева в Нацбанке, которая отслеживает все потоки, кто где зарабатывает. Он смотрит, если какая-то компания новая зарабатывает, то он сразу же туда отправляет своих «цепных псов» в виде генеральной прокуратуры и СБУ, чтобы создать проблемы этой компании. Но если даже Порошенко досидит до конца своего срока, все его окружение, олигархи, которые сейчас с ним целуются, резко развернутся от него на 180 градусов и побегут в обратную сторону. Найдут новое лицо, прогрессивного человека, нового реформатора и начнут его поддерживать. Просто непонятно, куда он побежит дальше, его же нигде не ждут, он цепляется зубами-ногами за президентское кресло и хочет любой ценой не допустить перевыборы.

Светлана Шереметьева

Апостроф

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