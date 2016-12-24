Онищенко рассказал в Time о коррупции Порошенко

Беглый депутат Рады Александр Онищенко рассказал в американском журнале Time о коррупции беспрецедентных масштабов и обвинил Президента Украины в краже сотен миллионов долларов. Об этом сообщается в авторской колонке журнала Time.

Онищенко обвинил Петра Порошенко в том, что он украл сотни миллионов долларов через откаты с контрактов на государственных предприятиях.

"За прошедшие три года я лично наблюдал, как Петр Порошенко крадет сотни миллионов долларов, запрашивая откаты от каждого контракта, связанного с любым государственным предприятием на Украине. Те, кто отказывался платить откаты, рассматривались как нелояльные и целенаправленно и систематически подвергались нападкам со стороны правительства, точно так же, как и я", - рассказал Онищенко в колонке.

Бывший депутат Рады заявил, что уехал из страны потому что пошел наперекор Президенту и его союзникам.

"Мы не можем допустить, чтобы президент Порошенко действовал теми же методами, что и его предшественник Янукович. Настало время положить конец этой лжи", - заявил он.

Онищенко призвал мировую общественность пересмотреть отношение к властям Украины.

Как сообщалось ранее, иностранный журналист Максим Такер заявил, что адвокаты Петра Порошенко якобы пригрозили судиться с британскими СМИ за распространение заявлений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко о подкупе парламентариев в интересах президента Украины.

Тогда же на обращение "Украинской правды" в АП ответили, что интересы Украины в данных вопросах защищает юридическая компания Atkins Thomson.

Позднее письма, которые рассылает от имени Украины компания AtkinsThomson, опубликовало издание Kyiv Post, которое также получило подобное обращение.

Ни Администрация президента Украины, ни Государственное управление делами не подписывали контракт с британской компанией Atkins Thomson. Об этом говорится в ответе АП на информационный запрос "Українських Новин".

Источник : Time