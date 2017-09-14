Онищенко заявил о намерениях баллотироваться на пост президента Украины

Народный депутат Александр Онищенко заявляет о намерениях баллотироваться на пост главы Украинского государства на очередных президентских выборах в 2019 году.

"Да, я решил баллотироваться", - сказал он в интервью американскому изданию The Washington Times, опубликованному в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

"Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) рассматривает меня как сильного политического и экономичного противника. Поэтому его первая цель состояла в том, чтобы лишить меня и оппозиции финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну", - заявляет А.Онищенко.

При этом он отметил, что будет удивлен, если после обнародования его решения баллотироваться в президенты против него не будут выдвинуты новые обвинения. "На самом деле уголовное преследование - это единственный способ борьбы нынешних властей со своими политическими противниками. Как я уже сказал в своем интервью в 2016 году, большинство кандидатов могут получить по крайней мере одно уголовное обвинение к моменту выборов, расчистив дорогу для Порошенко", - добавил А.Онищенко.

Как сообщалось, А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.