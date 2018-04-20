Онищенку потрібен скандал, щоб перевести справи проти себе у політичний простір, - Фесенко

Онищенко намагається використати записи розмов, нібито, із Петром Порошенком для політизації відкритих проти нардепа-втікача кримінальних проваджень. Тоді він зможе заявити, що "газова справа" є помстою влади.

Про це в ефірі інформаційного проекту "Перші про головне. Коментарі" на телеканалі ZIK розповів політолог Володимир Фесенко.

На його думку, оприлюднення частини "записів Онищенка" - спосіб самозахисту депутата-втікача.

"Наближається суд над ним щодо "газової справи". Тому й плівки використовуються, як інструмент політизації цієї історії. У цьому випадку він виступає людиною, яка звинувачує Президента Порошенка", - зауважив Фесенко.

Тож, лише якщо Онищенко таки надасть якісь оригінали плівок НАБУ, ця справа справді набере юридичного продовження.

"Цими плівками він хоче звинуватити Президента. Та й десь там згадується ім‘я Юлії Тимошенко. Це певний натяк для неї. До того ж, думаю, що відбуватиметься затягування часу із сподіванням, що зміниться влада", - припустив політолог.

Адже, на думку експерта, найближчим часом Онищенко не збирається повертатись до України, тож для нього є важливою "трансформація цієї справи у політичний контекст".

У свою чергу генерал-майор юстиції, експерт з питань Державної безпеки Василь Вовк додав: вважає заяву НАБУ про готовність вивчення записів, за умови одержання оригіналів, "непрофесійною", "безвідповідальною" та "заангажованою".

"У Кримінально-процесуальному кодексі прямо вказано: якщо від будь-якого джерела отримані дані, що вказують на ознаку правопорушення, вони зобов‘язані їх внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Не потрібно шукати оригінал - чи цей продукт натуральний встановлює експертиза в рамках кримінального провадження", - зазначив Вовк.

Тож він підкреслив: правоохоронний орган зобов'язаний діяти згідно закону і зареєструвати кримінальне провадження за ознаками злочину.

"Там йдеться про хабар або неправомірну вигоду, зловживання та інші речі, які обіймаються кримінальним кодексом. Тому й потрібно реєструвати справу, вимагати плівки чи вилучати їх через суд. Однак, коли НАБУ каже: "Дайте нам оригінали" - це абсолютно безвідповідально", - переконаний експерт.

Фесенко зазначив: "плівки Онищенка" з‘являються в медійному, а не в юридичному просторі через те, що нардепу потрібен скандал. Тож саме так усю цю справ можна перевести у політичне русло.

"Він хоче перетворити це все на особисте протистояння та, нібито, наявність якоїсь помсти проти нього", - підкреслив Володимир Фесенко

Як повідомлялося, депутат-утікач Олександр Онищенко оприлюднив частину запису розмови, де, нібито, Президент Петро Порошенко обговорював домовленості із екс-міністром екології Миколою Злочевським щодо закриття кримінальних справ проти нього. Після цього у НАБУ заявили, що готові вивчити "записи Онищенка" в межах своєї компетенції за умови одержання оригіналів записів.

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