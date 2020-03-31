Онлайн-брифінг Андрія Єрмака (онлайн-трансляція)

31 березня, о 15:00 на Facebook-сторінці Офісу Президента України розпочнеться онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.





Поставити запитання представники ЗМІ можуть у коментарях до цього анонсу на Facebook-сторінці Офісу Президента України протягом наступних двох годин.



Формат запитання: назва ЗМІ, запитання.



Керівник Офісу Президента України відповідатиме на запитання впродовж 40 хвилин, з 15:00 до 15:40.



Онлайн-брифінг відбуватиметься максимально відкрито та прозоро. Всі запитання, на які відповідатиме керівник Офісу Президента, транслюватимуться на екрані під час брифінгу.