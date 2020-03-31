Онлайн-брифінг Андрія Єрмака (онлайн-трансляція)

31 марта 2020, 14:59
 Политика Источник: 4-та Влада
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31 березня, о 15:00 на Facebook-сторінці Офісу Президента України розпочнеться онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
 


Поставити запитання представники ЗМІ можуть у коментарях до цього анонсу на Facebook-сторінці Офісу Президента України протягом наступних двох годин.

Формат запитання: назва ЗМІ, запитання.

Керівник Офісу Президента України відповідатиме на запитання впродовж 40 хвилин, з 15:00 до 15:40.

Онлайн-брифінг відбуватиметься максимально відкрито та прозоро. Всі запитання, на які відповідатиме керівник Офісу Президента, транслюватимуться на екрані під час брифінгу.

 

Источник: 4-та Влада
 
 
 