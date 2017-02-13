ООН приняла инициированную Украиной резолюцию

Организация объединенных наций приняла резолюцию No2341 по защитекритической инфраструктуры от террористических атак, инициированную Украиной.

Об этом сообщает украинская миссия в ООН в Twitter.

Отмечается, что резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий по противодействию террористическим атакам против объектов критической инфраструктуры.

Документом в частности предусматривается обеспечение уголовной ответственности за совершение террористических атак, направленных на уничтожение или нарушение функционирования критической инфраструктуры.

В числе критически важных объектов инфраструктуры в резолюции в частности упоминается Интернет и объекты туризма.

РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 февраля 2017 г.