ООН призывает правительство Украины возобновить расследование Иловайской трагедии

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека недовольна полнотой расследования Иловайской трагедии 2014 года.

Как заявила на брифинге глава миссии Фиона Фрейзер, сообщения о нарушении прав человека и гуманитарного права расследовались недостаточно эффективно.

"По истечению четырех лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения", - сказала глава миссии.

Как передает LB.ua, на уточняющий вопрос о том, какая именно сторона неэффективно расследовала трагедию, Фрейзер ответила, что правительство Украины и Генпрокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям украинских военных в ходе боев. "Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование", - подчеркнула она.

По словам Фрейзер, сотрудники миссии ООН прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".