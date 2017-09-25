ООН: Ситуация в Крыму с правами людей после аннексии ухудшилась

Ситуация с правами человека в Крыму после его оккупации Российской Федерацией значительно ухудшилась. Об этом говорится в докладе ООН Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

Согласно докладу принудительное введение гражданства и так называемой правовой базы Российской Федерации в значительной мере ограничили осуществление прав и свобод на полуострове.

"С начала оккупации Крыма полиция и ФСБ провели около 150 рейдов по частным домам, предприятиям, кафе, барах, ресторанах, рынках, школах, библиотеках, мечетях и религиозным школам. Эти мероприятия осуществлялись на предмет поиска оружия, наркотиков и литературы экстремистского содержания, запрещенной законодательством Российской Федерации", - отмечаетcя в тексте доклада.

По мнению некоторых собеседников, такие операции имели целью внушить страх, в частности в крымскотатарской общине.

Документально зафиксировало десять случаев, когда исчезнувшие лица до сих пор числятся пропавшими без вести. "Это - шесть крымских татар, три этнических украинца и одно лицо русско-татарского этнического происхождения; все - мужчины. Семеро пропали в 2014 году, двое - в 2015 году,один - в 2016 году", - отмечается в докладе ООН

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.