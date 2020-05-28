Опівночі Україна відновить роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою

Україна відкриє 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою опівночі у п'ятницю, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Сьогодні було опубліковано рішення уряду про внесення змін до розпорядження No288 від 13 березня 2020 року, яким регламентувалося тимчасове закриття пунктів пропуску та їх перелік. Фактично, згідно з цими змінами, відкриваються 66 пунктів пропуску, тимчасово закритими продовжують бути 56. Адміністрація Державної прикордонної служби пропрацювала відповідні документи, направила їх до прикордонних підрозділів, і з цієї ночі, починаючи з 00.00 годин, з українського боку робота всіх цих пунктів пропуску відновиться", - сказав Демченко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він додав, що Держприкордонслужба поінформувала сусідні країни ЄС і Республіку Молдова про те, що пункти пропуску з українського боку відкриваються, щоб вони врахували цю інформацію і могли планувати відкриття своїх контрольних пунктів в'їзду-виїзду, оскільки повноцінне функціонування і перетин державного кордону з України в цих напрямках можливий лише тоді, коли пункти пропуску будуть відкриті і з українського боку, так і з боку суміжної країни.

"Таке інформування ми здійснювали ще минулого тижня, після засідання уряду, коли таке рішення було підтримано. Тому ми сподіваємося, що суміжні країни врахували цю інформацію, підкоригують свої кроки. Але ми не виключаємо, що цієї ночі одночасно можуть не запрацювати всі ці 66 напрямів, проте сподіваємося, що вони поступово відкриватимуться в міру відкриття пунктів пропуску суміжними країнами", - наголосив Демченко.

Спікер додав, що Держприкордонслужба має розуміння, які саме країни також зможуть відкрити свої пункти пропуску навпроти тих українських КПВВ, які відновлять роботу в п'ятницю. "Але остаточно говорити про це можна буде виключно із завтрашнього дня, коли ми бачитимемо, що ті пункти пропуску безпосередньо також запрацювали", - сказав він.

Водночас Демченко нагадав, що рішення про відкриття не стосується пунктів пропуску на кордоні України з РФ і Білоруссю, вони залишаться закритими.