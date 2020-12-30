Операція з затримання "вагнерівців" була санкціонована Порошенком - заява

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ще наприкінці 2018 року, коли був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, санкціонував проведення операції з затримання найманців ПВК "Вагнера".

Про це він сказав у ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі".

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", - заявив лідер партіі "Європеиська солідарність".

Петро Порошенко додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

"Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей, - ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів", - заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

"Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене", - підсумував Петро Порошенко.