Операцію по "вагнерівцях" зірвали по дзвінку з оточення Зеленського - Богдан

"Спецоперацію" українських спецслужб по затриманню бойовиків ПВК Вагнера зірвали після дзвінка з "найближчого оточення" президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан.

За його словами, він "знає, що все було саме так", як описав спецоперацію журналіст Юрій Бутусов, "або все навіть гірше".

"Там дійсно була створена фірма в Венесуелі, набраний персонал, якісь люди вже поїхали туди працювати на якісь конкретні вишки. Їм платили там реальні гроші, вони реально там охороняли вишки. Це не просто якась казка... Цій операції понад рок - вона суперсекретна і суперсерйозно", - розповів Богдан.

Колишній глава ОП додав, що спецоперацію "зруйнував один телефонний дзвінок":

"Людина, яка зробила цей дзвінок, фактично зізнався, що це зробив... З найближчого оточення президента".

Богдан відмовився називати прізвище цієї людини, запевнивши, що про це скоро "розповість прокурор".

За його словами, сам Володимир Зеленський не скасовував операцію, а погодився, що її потрібно перенести на кілька днів.

"У президента були страхи, а що станеться, якщо ми посадимо цей літак, а у нас перемир'я... У президента 97% роботи на сьогодні - це створення позитивного піар-образу. І для нього перемир'я - головний запит", - додав він.

Як випливає зі статті головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова, хтось із найближчого оточення Володимира Зеленського "злив" інформацію про групу "вагнерівців", яких 29 липня затримали в Білорусі, а пізніше передали Росії.

СБУ і ГУР МО нібито зуміли розшукати деяких російських бойовиків, що воювали в Донбасі. Частина з них причетна до катастроф MH17, Іл-76 у Луганському аеропорту і Ан-26 поблизу Луганська. Від імені такої собі ПВК "МАР" для роботи у Венесуелі було набрано група з 33 осіб, що мала літаком відправитися з Мінська до Туреччини. Українські спецслужби планували, що під приводом епілептичного нападу одного з пасажирів літак зробить вимушену посадку в Україні, де найманців і мали затримати.

Успішне завершення операції дозволило б притягнути їх до судової відповідальності, а також поповнити "обмінний фонд".

Після того як 24 липня тодішній начальник ГУР МО Василь Бурба і перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький прибули до президента для доповіді про проведення фінальної частини операції, голова офісу президента Андрій Єрмак під приводом того, що затримання терористів завадить черговому перемир'ю в Донбасі, запланованому на 27 липня, вимагав перенести початок операції. Його підтримав Зеленський, і операцію перенесли на 30 липня.

На нараді, крім Зеленського, керівників спецслужб і голови ОП, були присутні перший заступник секретаря РНБО, глава комітету з питань розвідки Руслан Демченко, заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець, секретар президента Марія Левченко. Провину за провал операції Бутусов покладає на Єрмака і Демченка. Він також зазначає, що Зеленський звільнив Бурбу з посади начальника ГУР МО після вимоги останнього провести розслідування причин провалу операції.

На підтвердження своєї інформації Бутусов оприлюднив номер кримінальної справи, в рамках якої проводилася операція, - No 42014000000000457.

Після публікації статті пішли спростування від голови ОП Андрія Єрмака, новопризначеного глави ГУР МО Кирила Буданова, а також пресслужб СБУ і СЗР. Їх основний меседж: повідомлення про те, що "вагнерівці" виявилися в Білорусі в рамках операції українських спецслужб, - російський фейк, а його першоджерелом є російське видання.

Що ж в цій шпигунській історії правда? А що - брехня? Хто "згодовує" українцям дезу? Читайте в статті Володимира Кравченка "Про відданість і зраду" в ZN.UA.

9 вересня стало відомо, що Шевченківский районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки розслідувати можливу державну зраду глави Офісу президента Андрія Єрмака через зрив операції по "вагнеровцам".