Операция Объединенных сил не исключает проведения АТО - Генштаб

Операция объединенных сил, предусмотренная законом о реинтеграции Донбасса, не исключает одновременного проведения антитеррористической операции. Об этом сообщил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобровна на брифинге в Минобороны, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что операция объединенных сил начнется с появлением соответствующего указа президента Украины - о начале проведения этой операции.

Отвечая на вопрос, завершается ли антитеррористическая операция, Бобров сказал: "Не отождествляйте АТО с операцией объединенных сил - это совсем разные вещи, и одно не исключает другого. Мало того, я убежден, что антитеррористическая операция продолжится, независимо от того, когда начнется и когда закончится операция объединенных сил. АТО будет завершена, когда последний участник незаконного формирования, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы".

Бобров отметил, что проведение АТО предусмотрено законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

"Такая операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается. И независимо от выполнения норм этого закона, решение о продлении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ", - отметил он.

Отвечая на вопрос, достаточно ли этого закона для того, чтобы не вводить военное положение, Бобров сказал: "Этого закона будет достаточно. И я убежден, что с реализацией этого закона временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей будут освобождены, а также это даст возможность Украине вернуть временно оккупированный Крым".

20 февраля 2018 года президент Петр Порошенко подписал закон о Донбассе №7163, который переформатирует АТО и определяет Россию агрессором. Президент отметил, что ожидает утверждения от министра обороны и начальника Генштаба согласованной кандидатуры на должность командующего Объединенных сил.