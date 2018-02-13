Операция пограничников по выдворению Саакашвили стала неожиданностью для ГПУ - Сарган

Операция Государственной пограничной службы Украины по выдворению лидера "Руху нових сил" Михеила Саакашвили в Польшу стала неожиданностью для Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, пограничники не предупреждали о своих действиях ГПУ.

ВидеоМихеила Саакашвили с третьей попытки таки выслали из Украины

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области уже 8 часов как на территории Польши. Операцию проводили пограничники. В Госпогранслужбе говорят, Саакашвили выдворили, потому что он находился на территории Украины незаконно. К вечеру появилось видео задержания.

При этом расследование в отношении Саакашвили продолжается, несмотря на его депортацию из Украины; уголовные производства против него не закрыты.

На вопрос, каким образом будут проводиться следственные действия, в виду того, что Саакашвили уже за пределами Украины, Сарган не смогла ответить. Она сказала, что во вторник ГПУ "определится с решением этой проблемы".

Напомним, в понедельник, 12 февраля, в Киеве возле ресторана "Сулугуни" на Музейном переулке задержали лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили. В Государственной пограничной службе подчеркнули, что политик нарушил миграционное законодательство Украины и будет депортирован в страну предыдущего пребывания. В итоге Саакашвили был депортирован в Польшу.