Опитування групи "Рейтинг": за кого планують голосувати українці

Якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися в середині липня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,9% громадян (серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором). За останній місяць рейтинг президентської партії знизився на 1,4%, що знаходиться в межах похибки.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, за партію "Опозиційна платформа - За життя" готові голосувати 18,0% респондентів (у червні - 15,3%), за партію "Європейська солідарність" - 14,7% (у червні - 13,6%), за партію "Батьківщина" - 11,4% (у червні - 10,7%), за Радикальну партію Ляшка - 5,2% (у червні - 3,5%).

Крім того, підтримую партію "Сила і честь" - 4,3% (у червні - 3,7%), партію Шарія - 3,4% (у червні - 3,7%), партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,3% (у червні 2,2%), партію ВО "Свобода" - 3,2% (2,5%), партію "Голос" - 3,1% (у червні - 3,0%). Рейтинг інших політичних сил - нижче 2%.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 16-17 липня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%