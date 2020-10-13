Опитування у день голосування не передбачені Виборчим кодексом - КВУ

Процедура проведення опитування громадян у день місцевих виборів, яке анонсував Президент Володимир Зеленський, не передбачена Виборчим кодексом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Комітету виборців України, оприлюдненій у Фейсбуці.

"Комітет виборців України занепокоєний ініціативою Президента України Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування в день голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня. Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України", - йдеться у повідомленні.

У Комітеті виборців зауважують, що станом на сьогодні є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть бути використані для проведення таких опитувань: хто їх проводитиме, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, проводитиметься опитування в приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть його результати.

"У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій, це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс України чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій", - заявляють у КВУ.

У Комітеті виборців застерігають, що будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес, враховуючи той факт, що до дня голосування залишається 12 днів.

Крім того, зазначається, що проведення опитувань потребує серйозної підготовки, зокрема щодо роз'яснювальної роботи серед громадян.

"Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. У теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування", - йдеться у повідомленні.

КВУ також нагадує, що на початку вересня схожі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, однак не були ухвалені.

"Так, законопроєкт No4043 "Про внесення змін до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитувань громадської думки" пропонував надати ЦВК повноваження забезпечувати організацію підготовки і проведення опитування громадської думки у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення такого опитування. Проведення таких опитувань пропонувалося дозволити в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах. Цей законопроєкт не був прийнятий парламентом і був широко розкритикований профільними експертами", - нагадують у Комітеті виборців.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 13 жовтня закликав українців прийти на виборчі дільниці в неділю, 25 жовтня, та відповісти на п'ять важливих запитань.

Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня, чергові місцеві вибори в Україні.



